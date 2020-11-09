В Роспотребнадзоре назвали число регионов с крайне тяжелой ситуацией по COVID-19

Ситуация с коронавирусом ухудшается и остается крайне тяжелой в 33 регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает «Интерфакс».

Он отметила, что только в двух регионах заболеваемость COVID-19 снижается. «Динамическое наблюдение, эпидемиологический надзор показывают, что ситуация остается крайне напряженной», — сказала глава Роспотребнадзора. Попова также добавила, что в стадии стабилизации находятся 46 субъектов.

За прошедшие сутки в России выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (6987), Санкт-Петербурге (1403) и Московской области (660). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (5). Выявлено 256 смертей и 10 722 выздоровления.