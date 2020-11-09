В России выявили 21,7 тысячи новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (6987), Санкт-Петербурге (1403) и Московской области (660). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (5). Выявлено 256 смертей и 10 722 выздоровления.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 1 796 132 новых случая коронавируса в 85 регионах, 30 793 летальных исхода, выздоровели 1 335 141 человек.

Ранее руководительница отдела клинический исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова оценила риск принести коронавирус домой с улицы у людей, которые регулярно бывают в общественных местах. По ее словам, вероятность занести инфекцию в жилье достаточно высокая, поэтому надо каждый день делать уборку, используя дезинфицирующие средства. Особое внимание необходимо уделить прихожей, обрабатывать дверные ручки и ключи.