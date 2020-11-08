В России выявили 20,4 тысячи новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 20 498 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции в воскресенье, 8 ноября.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (5751), Санкт-Петербурге (1331) и Московской области (644). Наименьшее число выявлено в Чечне (32) и Ненецком автономном округе (8).

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 774 334 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 286 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 30 537 человек.

Ранее сообщалось, что число заражений коронавирусом в мире превысило 50 миллионов. К утру 8 ноября в мире зарегистрировано 50 263 885 случаев заражений коронавирусом. При этом более 1,25 миллиона случаев остаются активны, еще 35,54 миллиона человек излечились. С начала пандемии скончались 1 256 354 человека.