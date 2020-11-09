В Роспотребнадзоре оценили риск принести COVID-19 с улицы домой

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова оценила в беседе с РИА Новости риск принести коронавирус домой с улицы у людей, которые регулярно бывают в общественных местах.

По ее словам, вероятность принести COVID-19 домой достаточно высокая, поэтому убирать квартиру нужно каждый день. Она отметила, что, даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать дезинфицирующие средства при уборке.

Специалист указала, что особое внимание необходимо уделить прихожей, дезинфицировать следует ручки дверей и ключи. По ее словам, в прихожей также следует установить флакон с дезинфицирующим средством, чтобы сразу после того, как человек зашел с улицы, он мог обработать руки. В таком случае риск переноса инфекции в квартиру снижается.

В октябре ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что поход за продуктами во время пандемии коронавируса оказался опаснее с точки зрения возможного заражения, чем путешествие на самолете. Это связано с работой систем вентиляции на борту воздушных судов и рециркуляцией воздуха.