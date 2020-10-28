Врачи назвали влияющие на вероятность заразиться коронавирусом факторы

На вероятность заразиться COVID-19 влияют качество иммунитета человека, окружающая среда и количество попавшего в организм вируса. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные специалисты.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что небольшая доза коронавируса позволяет иммунной системе быстро справиться с инфекцией. Болезнь возникает, когда получено много вирусных частиц. Для каждого человека это количество может быть разным. При этом для выживания SARS-CoV-2 необходима благоприятная среда. «Вирус должен прикрепиться к клетке, где сможет размножаться, с которой у него есть связь, то есть определенный рецептор. Не везде он сумеет выжить», — сказала врач.

Она уточнила, что на передачу инфекции влияют влажность и температура воздуха. Например, в закрытом и непроветриваемом помещении риск заразиться возрастает, так как концентрация вируса увеличивается. При влажности воздуха около 67 процентов патоген в аэрозоли может находиться в воздухе до нескольких минут.

Еще один критерий для инфицирования — слабый иммунитет. Обычно защитная система организма здорового человека нейтрализует инфекцию на этапе попадания в эпителии верхних дыхательных путей. В случае с ослабленным иммунитетом коронавирус размножается быстро, ухудшение состояния происходить стремительно даже при наличии лечения, сообщила врач-инфекционист Ирина Пикалова. «Инфекция у лиц из группы риска достаточно быстро прогрессирует. В течение недели состояние либо будет стабилизироваться и улучшаться, либо ухудшаться», — пояснила она.

Ранее врач-инфекционист Валерий Бесносенко назвал сахарный диабет, лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания самыми опасными факторами при заражении коронавирусом.