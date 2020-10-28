Вирусолог отказался верить в коллективный иммунитет к COVID-19 после болезни

Вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов отказался верить в появление коллективного иммунитета от коронавируса. Дважды переболевший COVID-19 российский ученый поделился своими размышлениями с РИА Новости.

На основе собственных наблюдений он пришел к выводу, что длительность иммунитета к коронавирусу после выздоровления в среднем составляет полгода, но зависит от индивидуальных особенностей человека.

«Таким образом, рассчитывать на коллективный иммунитет посредством переболевания, скорее всего, не приходится. Вот это и есть самый главный момент. В итоге нам нужен либо очень эффективный препарат химиотерапевтический, либо вакцина», — заключил Чепурнов. При этом вакцина должна быть либо пролонгированного характера, либо с возможностью периодического обновления препарата в организме.

Наиболее подходящей для такой цели он назвал «убитую» вакцину. «У нас ее делает институт имени Чумакова, а больше всего продвинулись в этом плане китайцы», — пояснил он.

Ранее Чепурнов заявил, что заболел COVID-19 повторно ради эксперимента, болезнь протекала тяжелее. Ученый планирует описать свой опыт в научной публикации.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения COVID-19, а также зафиксировали рекордное количество летальных исходов — 320. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 547 774 россиян. Из них 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 скончались.