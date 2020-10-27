Стало известно о быстром снижении уровня антител к коронавирусу

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что уровень антител к коронавирусу в крови человека падает быстрее, чем это ожидалось ранее. Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.

В исследовании приняли участие 365 тысяч взрослых разного возраста, которые с 20 июня по 28 сентября трижды проводили экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу.

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В результате стало известно, что за эти три месяца распространенность вирусных антител среди жителей Англии снизилась более чем на четверть — с 6 до 4,4 процента.

При этом снижение уровня антител совпадает по времени с резким падением темпов распространения коронавируса в стране после карантинных мер. Как считают авторы исследования, это говорит о том, что иммунный ответ людей на COVID-19 быстро снижается. Наиболее быстро теряют антитела те, у кого болезнь протекала бессимптомно, а также люди старшего возраста.

Авторы исследования пришли к выводу, что коллективный иммунитет со временем снижается. При этом положительный результат теста на антитела в определенный момент времени не означает, что иммунитет к COVID-19 сохранится при следующем контакте с вирусом, подчеркнули ученые.

Ранее у тяжелых больных коронавирусом обнаружили появление атакующих иммунную систему аутоантител. Ученый Мэтью Вудрафф (Matthew Woodruff) из Университета Эмори (США) сослался на исследование, согласно которому у наиболее тяжелых больных COVID-19 было зафиксировано появление аутоантител, способных взаимодействовать с антигенами антител.

По последним данным в мире выявлено 43,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии умерли более 1,16 миллиона человек, выздоровели более 29,3 миллиона.