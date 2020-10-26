Раскрыты атакующие иммунную систему антитела COVID-19

У тяжелых больных коронавирусом обнаружили появление атакующих иммунную систему аутоантител. Об этом в статье для The Conversation рассказал ученый Мэтью Вудрафф (Matthew Woodruff) из Университета Эмори (США).

Специалист сослался на исследование, согласно которому у наиболее тяжелых больных COVID-19 было зафиксировано появление аутоантител, способных взаимодействовать с антигенами антител. Вудрафф уточнил, что обычно они раскрываются у перенесших некоторые виды заболеваний людей, вроде ревматоидного артрита или волчанки. Однако выяснилось, что аутоантитела, атакующие организм человека, могут появляться и у больных коронавирусом.

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Исследователи из Lowance Center проанализировали медицинские карты 52 пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии. У всех участников исследования не было каких-либо аутоиммунных заболеваний. Оказалось, что примерно у половины больных COVID-19 тесты дали положительный результат на аутоантитела. Ученые отметили, что не знают, насколько постоянны и как долго сохраняются антитела данного типа в организме.

В исследовании сообщается, что однозначного вывода о вреде аутоантител пока что сделать невозможно. Ученые сделали предположение, что самонаправленные ответы иммунной системы, коррелирующиеся с выработкой антител, могут объяснить начало тяжелых симптомов у некоторых пациентов. Возникшие аутоантитела в теории можно лечить препаратами, которые используют для подавления обострений аутоиммунных заболеваний.

В сентябре ученые Университета Рокфеллера (США) выяснили, что смертельные случаи заболевания коронавирусом, как правило, связаны с нарушениями в работе иммунной системы. Примерно у 10 процентов больных, изученных специалистами в рамках исследования, вырабатывались аутоантитела, атакующие иммунную систему.