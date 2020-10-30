Поход за продуктами в пандемию оказался опаснее полета на самолете

Поход за продуктами во время пандемии коронавируса оказался опаснее с точки зрения возможного заражения, чем путешествие на самолете. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета, пишет Daily Express.

Согласно новому исследованию, риск подхватить инфекцию в процессе авиаперелета гораздо ниже, чем при посещении магазина — это связано с работой систем вентиляции на борту воздушных судов и рециркуляцией воздуха.

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«Вирус едва ли сможет распространиться на других людей ввиду "нисходящего направления" воздушного потока», — указано в отчете. Отмечается, что установленные в лайнерах приборы способны отфильтровать 99 процентов бактерий и микробов и, таким образом, надежно защитить путешественников.

Кроме того, по мнению ученых, авиапассажирам в процессе полетов следует обязательно использовать средства индивидуальной защиты, а также проводить качественную дезинфекцию окружающих предметов и поверхностей.

17 октября глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк заявил, что риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий. По его словам, вероятность подхватить вирус находится в той же категории, что и удар молнии.