Названы самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии

Британский авиаэксперт Мартин Линдсторм (Martin Lindstorm) назвал самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии. Об этом пишет Daily Express.

По его словам, для пассажиров представляют опасность паспорта. Он назвал место паспортного контроля «самым заразным в аэропорту».

Еще одним предметом, содержащим большое количество микробов, по мнению эксперта, является мобильный телефон. «Считайте смартфон продолжением руки и регулярно его дезинфицируйте», — посоветовал Линдстром.

Эксперт призвал пассажиров носить с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы протирать все поверхности, к которым они будут прикасаться.

Ранее глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк заявил, что риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий. По его словам, вероятность подхватить вирус находится в той же категории, что и удар молнии.

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