Доказана опасность использования наличных в отпуске во время пандемии

Исследования ученых доказали, что использование наличной валюты во время отпуска в условиях пандемии коронавируса может быть небезопасным. Об этом пишет Daily Express.

Согласно выводам экспертов, это связано с тем, что бактерии инфекции в случае попадания на поверхность банкнот могут поддерживать активность в течение 28 дней.

В связи с этим туристам рекомендуется уделять особое внимание дезинфекции денег: в первую очередь, купюры следует замочить на некоторое время в мыльном растворе или жидкости для мытья посуды, затем тщательно промыть водой, протереть тканью и просушить.

«Если для вас это слишком, то тогда обязательно мойте руки горячей водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство после взаимодействия с наличными», — указали специалисты, добавив, что по возможности путешественникам рекомендуется оплачивать отпуск заранее, осуществляя денежные переводы, или пользоваться другими безналичными способами.

17 октября глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк заявил, что риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий. По его словам, вероятность подхватить вирус находится в той же категории, что и удар молнии.