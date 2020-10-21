Раскрыты возможные источники коронавируса на борту самолета

Эксперты раскрыли возможные источники распространения коронавирусной инфекции в процессе перелета на борту самолета. Об этом пишет Daily Express.

В частности, генеральный директор организации Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov) считает, что туристам в первую очередь необходимо обратить внимание на такие атрибуты авиапутешествия, как дорожная подушка и плед, а также предметы ручной клади.

По его словам, все указанные вещи могут потенциально соприкасаться с лицом пассажира, в связи с чем в условиях вспышки COVID-19 ему необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности.

«Перед поездкой убедитесь, что вы постирали дорожную подушку и плед в воде высокой температуры с использованием безопасного для стиральной машины дезинфицирующего средства, добавленного в цикл полоскания», — пояснил Димитров, подчеркнув, что не менее важно провести аналогичную обработку по возвращении. В случае же, если у путешественника нет индивидуального набора таких вещей, ему следует отказаться от тех, которые предлагает авиакомпания.

Аналогичную рекомендацию дали в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), добавив также, что ткань, как правило, способна поддерживать жизнедеятельность микробов вируса в течение двух дней.

20 октября сообщалось, что эксперты раскрыли простой способ обеспечить безопасность вещей в багаже по возвращении из отпуска и избежать заражения коронавирусом. В первую очередь, речь идет о тщательной обработке всей одежды, которую путешественник брал с собой в поездку.