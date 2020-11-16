Роспотребнадзор установил сроки выполнения теста на коронавирус

Срок выполнения лабораторного исследования на коронавирус не должен превышать 48 часов. Норма установлена постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

48 часов такой максимальный срок Роспотребнадзор установил для проведения тестов на COVID-19

В постановлении также сказано, что минимальный суточный уровень охвата ПЦР-тестами необходимо увеличить со 150 в сутки до 200 на 100 тысяч населения. Заразившихся коронавирусом и тех, кто контактировал с ними, необходимо информировать о результатах теста в течение одного рабочего дня.

Изменились правила выписки выздоровевших пациентов

Согласно постановлению, выписывать пациентов, переболевших COVID-19, можно будет выписывать после одного теста с отрицательным результатом вместо двух. При положительном тесте повторный анализ можно будет провести не раньше, чем через три дня.

Тем, кто контактировал с заразившимися, больше не надо будет сдавать тест – если у них нет симптомов, достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.

В Минздраве указывали на неточность тестов на коронавирус

В начале ноября главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявлял, что 30-40 процентов тестов на коронавирус дают неправильный результат из-за некачественного взятия материалов. Позднее он объяснил, что вероятность неточного анализа при ПЦР-диагностике вырастает, так как пациенты попадают в стационар на позднем этапе развития заболевания.

Российский ученый ранее объяснил ключевые проблемы в тестировании на коронавирус

13 ноября доктор химических наук, заведующий лаборатории молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова Юрий Дрыгин перечислил проблемы, из-за которых появляются ошибочные тесты на коронавирус. Он указал на вероятность того, что российское оборудование не унифицировано по всей стране и лабораториям, которые проводят анализы, а производители приборов (термоциклов) не могут обеспечить весь необходимый спрос.

Дрыгин заявил, что методика работы тоже может быть не унифицирована – на разном оборудовании надо работать по-разному, в том числе применяя различные реагенты. «Самые лучшие» из приборов малодоступны в России для серийных анализов, предположил ученый. Он также отметил, что сомневается в квалификации российских специалистов, которые проводят тестирования.