Инфекционист раскрыл свойство «сомнительного» результата теста на COVID-19

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в интервью радио Sputnik раскрыл свойство так называемого «сомнительного» результата теста на COVID-19.

Специалист пояснил, что результат теста на коронавирус может быть положительным или отрицательным, а может попасть в так называемую серую зону, то есть будет сомнительным. По его словам, у каждой тест-системы есть свои зоны, цифровые показатели референтных интервалов, в которых она работает.

В случае, если результат оказался сомнительным, необходимо сделать диагностику в динамике, оценку клинической картины и использование второго метода диагностики. «Это является золотым стандартом», — пояснил вирусолог.

Получить неоднозначный результат можно из-за простого пренебрежения правилами подготовки к тестированию. Так, любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак, поскольку любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста.

Ранее сообщалось, что появление ошибочных тестов на коронавирус можно объяснить несколькими проблемами. Доктор химических наук, заведующий лаборатории молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова Юрий Дрыгин заявил, что первая проблема заключается в оборудовании — вероятно, оно не унифицировано по всей стране. Вторая — в том, что в России производители приборов для проведения тестирования или термоциклеров не могут обеспечить весь необходимый спрос. Кроме того, есть проблема в унификации методики работы и квалификация специалистов, которые занимаются диагностикой.