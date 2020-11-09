Российские лаборатории объяснили ошибки тестов на COVID-19

Представители российских лабораторий назвали в беседе с РБК причины ложных результатов тестов на COVID-19.

Так, собеседники издания объяснили, что неверные результаты могут быть из-за ошибок как работников, так и пациентов. Как пояснила заместитель генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина, рекомендации Минздрава предписывают брать биоматериал из ротоглотки и носоглотки. «Если медсестра берет только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат», — пояснила она.

Специалист добавила, что при взятии мазка важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок, куда помещается проба. Также медработник должен быть в чистых одноразовых перчатках.

В пресс-службе лаборатории «Гемотест» пояснили, что риск ложноотрицательных результатов выше, когда используются наборы для самовзятия биоматериала.

Кроме того, для получения верного результата теста необходима подготовка пациента, пояснила Горякина. Так, перед мазком на COVID-19 рекомендуется минимум за час не употреблять пищу, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот, не жевать жевательную резинку, не курить. Кроме того, нельзя промывать нос или закапывать лекарства.

В пресс-службе «Инвитро» рассказали изданию, что вирус не всегда может присутствовать в мазке на момент взятия. После первых клинических симптомов вероятность обнаружения вируса снижается вплоть до неопределяемого уровня, поэтому тест необходимо делать как можно быстрее после появления симптомов.

Ранее специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами из других стран выяснили, что ПЦР-тесты, которые выявляют наличие коронавируса, ошибаются более чем в половине случаев. Кроме того, наличие положительного теста на COVID-19 не оказало значимого влияния на течение заболевания и шансы выжить.