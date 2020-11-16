В Роспотребнадзоре объяснили рост числа новых случаев COVID-19

Рост новых случаев COVID-19 в России связан с увеличением охвата тестирования населения, в том числе и в регионах. Такое объяснение дал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс».

Горелов добавил, что в дальнейшем возможны колебания уровня заболеваемости, потому что стабилизация — это «волнообразный процесс». Ежедневные показатели «принципиально не имеют значения, только если это не экспоненциальный рост», указал эпидемиолог. Он добавил, что в России «все абсолютно» готовы к тому, что происходит сейчас.

По словам Горелова, необходимо проявлять социальную ответственность, соблюдать гигиену, пользоваться масками и перчатками, чтобы снизить уровень заболеваемости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выпустила постановление, которое устанавливает новые сроки выполнения теста на коронавирус они не должны превышать 48 часов. В документе также сказано, что суточный охват ПЦР-тестирований должен быть увеличен со 150 до 200 в сутки на 100 тысяч населения. Как уточнил «Интерфакс», по данным ведомства, за последние сутки в России проведено 534 тысячи тестов, нарастающим итогом — более 69,1 миллиона тестов.

За последние сутки в России выявили 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 13 846 выздоровлений, 303 летальных исхода. С начала пандемии зарегистрировано 1 948 603 заражения, 1 453 849 выздоровлений, 33 489 смертей.