Эпидемиолог объяснил ошибки тестов на COVID-19 в России

Тесты на COVID-19 могут давать ошибочный результат в первую очередь из-за позднего забора материала для исследования. Такое объяснение дал главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в разговоре с изданием Ura.ru.

По его словам, после шести дней с момента начала болезни исследование назофаренгиального секрета обычно неэффективно.

Кроме того, Выгоняйлов отметил, что на точность влияют правильный забор и транспортировка материала. Он подчеркнул, что анализ нужно делать в ближайшие двое-трое суток с момента помещения мазка в физраствор, однако из-за перегруженности лабораторий исследование начинают проводить на 7-14 день после забора материала.

«Вероятность обнаружения возбудителя коронавируса в этом случае дополнительно снижается. А поздний положительный результат не позволяет полноценно отработать с контактными лицами и предупредить распространение заболевания», — сказал Выгоняйлов.

Ранее Роспотребнадзор установил сроки выполнения теста на коронавирус — он не должен превышать 48 часов. Норма установлена постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В постановлении также сказано, что минимальный суточный уровень охвата ПЦР-тестами необходимо увеличить со 150 в сутки до 200 на 100 тысяч населения.