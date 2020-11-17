Роспотребнадзор заявил о превышении порога заболеваемости ОРВИ в России

Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) оказался превышен в 43 регионах России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о заболеваемости ОРВИ, обусловленной «респираторными вирусами не гриппозной этиологии», в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами.

«Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — отметил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в России против гриппа уже привились 41,2 процента населения — то есть 60,2 миллиона граждан.

В сентябре в Роспотребнадзоре заявили, что одновременное заражение гриппом и COVID-19 может повлечь более серьезные последствия для организма, с которыми будет тяжело справиться. Поэтому медики рекомендует привиться от известного вируса, вакцина от которого уже существует.

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