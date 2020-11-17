Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россияне массово захотели покинуть дом на Новый год
Корабль Crew Dragon с экипажем состыковался с МКС
Девушка набросилась на вора в московском метро и попала на видео 
Шеф-повар раскрыл секрет идеально хрустящей жареной картошки
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
Предсказана смерть игровых консолей
Названы опасные последствия COVID-19 для молодых людей
В России предложили ввести проверки электропроводки в квартирах
Онищенко назвал способы снизить риск заражения коронавирусом
Новости партнеров
Прослушать новость

Роспотребнадзор заявил о превышении порога заболеваемости ОРВИ в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) оказался превышен в 43 регионах России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о заболеваемости ОРВИ, обусловленной «респираторными вирусами не гриппозной этиологии», в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами.

«Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — отметил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в России против гриппа уже привились 41,2 процента населения — то есть 60,2 миллиона граждан.

В сентябре в Роспотребнадзоре заявили, что одновременное заражение гриппом и COVID-19 может повлечь более серьезные последствия для организма, с которыми будет тяжело справиться. Поэтому медики рекомендует привиться от известного вируса, вакцина от которого уже существует.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Инфекционист объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России
Врачи рассказали о вреде самолечения при коронавирусе
Роспотребнадзор рассказал о последствиях заражения гриппом и COVID-19 сразу