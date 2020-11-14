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Инфекционист объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заболеваемость коронавирусом в России растет из-за несоблюдения россиянами мер профилактики, заявил кандидат медицинских наук, инфекционист Сергей Вознесенский. Его слова передает РИА Новости.

Он считает, что эпидемиологическая ситуация в стране начнет улучшаться, если большинство жителей начнут соблюдать социальную дистанцию и носить маски. При этом сложно сказать, когда заболеваемость пойдет на спад. Обычно при ОРВИ это происходит в январе, добавил Вознесенский.

Инфекционист отметил, что россиянам необходимо дождаться массовой вакцинации, а также использовать средства индивидуальной защиты и меньше контактировать с людьми.

Ранее российские врачи заявили, что заниматься самолечением при коронавирусе крайне опасно, несмотря на огромное количество различных схем борьбы с вирусом.

За прошедшие сутки в стране выявили 22 702 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах — это новый рекорд по суточному приросту с начала пандемии.

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