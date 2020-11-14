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Вирусолог назвал способных избежать тяжелой формы COVID-19 людей

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев назвал людей, способных избежать тяжелого протекания COVID-19. Об этом специалист рассказал в интервью «Парламентской газете».

Зверев отметил, что тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Однако остальным практически ничего не угрожает, если они соблюдают масочный режим и нормы гигиены.

Кроме того, специалист указал, что люди, переносящие коронавирусную инфекцию в легкой форме, представляют меньшую опасность для общества, так же как и бессимптомные носители. «Дети не болеют, молодые люди легко переносят. А если заболевание протекает легко — значит и наносит организму меньший вред», — сказал Зверев.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков призвал россиян молчать из-за коронавируса. Он пояснил, что зараженные коронавирусом люди при дыхании распространяют вирусные частицы в окружающее пространство, однако при разговоре в воздух их попадает больше. При общении человек выдыхает воздух с гораздо большей силой.

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