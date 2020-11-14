Россиян призвали молчать из-за коронавируса

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков призвал россиян молчать из-за коронавируса. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Специалист пояснил, что зараженные коронавирусом люди при дыхании распространяют вирусные частицы в окружающее пространство, однако при разговоре в воздух их попадает больше. При общении человек выдыхает воздух с гораздо большей силой.

«Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске», — отметил врач.

Кроме того, не стоит спорить с нарушителями масочного режима и устраивать перепалки по этому поводу, поскольку в этом случае «выделяется гораздо больше вируса, чем если бы нарушители тихо стояли в толпе без маски, а остальные были бы в масках», добавил специалист.

Ранее заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» сделал неутешительный прогноз по коронавирусу. Ученый полагает, что COVID-19 может жить в организме людей поколениями, поскольку даже после болезни он может оставаться в верхних дыхательных путях.