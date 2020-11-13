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Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Главной особенностью бессимптомных носителей коронавирусной инфекции является их высокая заразность, заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. Его слова приводит РИА Новости.

Наньшань сообщил, что бессимптомные больные COVID-19 — это 20-40 процентов от общего числа зараженных. «Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что этот феномен требует предельного внимания.

По словам эпидемиолога, в случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, следует проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что основными распространителями коронавируса становятся дети старшего и подросткового возраста. По его словам, они, как и молодые люди, чаще всего болеют бессимптомно, но выделяют достаточное количество вируса, чтобы заразить окружающих.

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