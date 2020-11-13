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Российские медики назвали критерии активности распространения коронавируса

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Критериями активности распространения коронавируса служат иммунитет человека и состояние его верхних дыхательных путей, а также время от попадания вируса в его организм. Их в беседе с РБК назвал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Есть люди, которые вообще не болеют, есть люди, которые переносят это легко, соответственно, они и вирус выделяют в небольшом количестве, их вирусная нагрузка небольшая», — сказал он, добавив, что после заражения все зависит от состояния организма человека. И если иммунитет справится с болезнью, то через три-четыре дня анализ на COVID-19 уже будет отрицательный.

По словам российского медика, заразным человек становится уже на второй день после инфицирования. Это подтвердил и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он подчеркнул, что выделение вируса, по разным данным, возможно от 48 до 90 дней. При этом фаза активного выделения инфекции зависит от течения болезни: при бессимптомной и тяжелой форме она будет отличаться.

Ране российский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что пациент является наиболее заразным первые два дня после заражения.То есть, в то время, пока у него еще не успели проявиться симптомы COVID-19.

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