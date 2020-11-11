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Голикова назвала число бессимптомных случаев коронавируса в России

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Почти треть всех случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии в России — бессимптомные, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы 10 ноября. Стенограмма заседания опубликована на сайте думского комитета по охране здоровья.

«Это [количество бессимптомных носителей] составляет 1237,5 случаев на 100 тысяч населения», — подчеркнула она. Всего с начала пандемии выявлено более 1,8 миллиона случаев COVID-19, добавила Голикова.

По ее словам, самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения зарегистрированы в шести регионах — на Ямале, в Горном Алтае, Москве, Калмыкии, Магаданской области и Туве. Превышение показателя распространения коронавируса в регионах с тяжелой эпидемиологической ситуацией связано с наступлением осенне-зимнего сезона.

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