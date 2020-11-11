В России умерло рекордное число пациентов с коронавирусом за сутки

В России за последние сутки умерли 432 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 11 ноября.

432 пациента с коронавирусом умерли в России за последние сутки

Всего с начала пандемии зафиксировано 31 593 летальных исхода среди заболевших COVID-19.

За последние сутки коронавирус выявлен у 19 851 жителя в 85 регионах. Из них 24,9 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа полностью выздоровели 18 616 человек.

Накануне столичные власти приняли решение об усилении ограничений из-за роста числа зараженных COVID-19. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, система здравоохранения работает на пределе. В частности, московские вузы и колледжи переведут на дистанционку, детские дневные лагеря и детские комнаты в торговых центрах работать не будут.