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В России умерло рекордное число пациентов с коронавирусом за сутки

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Фото: Алексей Майшев / ТАСС

В России за последние сутки умерли 432 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 11 ноября.

432
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умерли в России за последние сутки

Всего с начала пандемии зафиксировано 31 593 летальных исхода среди заболевших COVID-19.

За последние сутки коронавирус выявлен у 19 851 жителя в 85 регионах. Из них 24,9 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа полностью выздоровели 18 616 человек.

Накануне столичные власти приняли решение об усилении ограничений из-за роста числа зараженных COVID-19. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, система здравоохранения работает на пределе. В частности, московские вузы и колледжи переведут на дистанционку, детские дневные лагеря и детские комнаты в торговых центрах работать не будут.

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