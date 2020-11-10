В Москве усилили ограничения из-за коронавируса

В Москве усилили ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник, 10 ноября.

По словам градоначальника, система здравоохранения работает на пределе. Помимо роста заболеваемости в столице, в последнее время увеличилась доля положительных тестов на коронавирус — с 5,8 до 7,5 процента. «И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», — подчеркнул Собянин.

Ограничения начнут действовать 13 ноября и продлятся до 15 января 2020 года.

Московские вузы и колледжи переведут на дистанционку

Федеральным и частным вузом также рекомендуется перейти на онлайн-формат обучения, отметил мэр. Транспортные карты студентов будут заблокированы.

Школьникам, которых ранее уже перевели на дистанционное обучение, рекомендуется свести к минимуму поездки по городу и соблюдать домашний режим.

Ресторанам, барам и кафе запретят работать ночью

Обслуживание посетителей в таких заведениях теперь будет разрешено только с 6 утра до 23 часов вечера. Ограничение не распространяется на доставку и приготовление еды навынос.

Кроме того, заведениям общепита рекомендуется использовать систему чек-ин как посетителей, так и работников.

Ограничения коснутся также культурных и спортивных мероприятий

В театрах, кино и на концертах зал должен быть заполнен максимум на 25 процентов. Проведение культурных, развлекательных и выставочных мероприятий с участием зрителей приостановят, тогда как проведение проведение спортивных мероприятий будет разрешаться только при согласовании с департаментом спорта и столичным управлением Роспотребнадзора.

Выставки, вернисажи, открытые лекции, презентации и так далее предлагают проводить в онлайн-формате. При этом, по словам Собянина, на официальные мероприятия, которые проводятся по решению органов исполнительной власти, это ограничение не распространяется.

По последним данным, в России за сутки коронавирусом заразились 20 977 россиян. Наибольший суточный прирост зарегистрирован в Москве (5902), следом идут Санкт-Петербурге (1485) и Московской области (685). Меньше всего заразившихся — в Чукотском (6) и Ненецком (8) автономных округах.