Власти Москвы оценили необходимость ужесточения ограничительных мер в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

Столичные власти подчеркнули, что на данный момент необходимости вводить спецпропуска, ужесточать домашний режим и ограничительные меры для пожилых людей пока что нет. «Люди пожилого возраста и больные хроническими заболеваниями в целом дисциплинировано относятся к тому, чтобы без лишней необходимости не выходить из дома», — добавили там.

Ранее москвичей, переведенных на режим удаленной работы, призвали не передвигаться по городу на общественном и личном транспорте без необходимости. Вице-мэр столицы Анастасия Ракова рекомендовала горожанам оценить, возможно ли отложить посещение массовых мероприятий и походы в торговые центры до улучшения ситуации.

Из-за ситуации с коронавирусом в Москве введены ограничения — от 30 процентов сотрудников столичных офисов перевели на удаленную работу, а горожанам от 65 лет рекомендовано не выходить из дома без необходимости. Мэр Сергей Собянин заявил, что в столице не будет введен локдаун, так как система здравоохранения пока справляется с ситуацией.