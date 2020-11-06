Власти Москвы заявили о вызывающем тревогу тренде заболеваемости COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что тренд распространения коронавирусной инфекции в столице вызывает тревогу. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС в пятницу, 6 ноября.

«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 тысяч новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу», — сказала Ракова.

Московские власти отмечают, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 нестабильна. Фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций, заключила заммэра.

В Москве за последние сутки выявили 6253 новых случая заражения коронавирусом — это рекордный показатель с начала мая. Общее число инфицированных в столице достигло 456 689. За все время в городе вылечились 332 984 пациента, из них 3783 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7140 человек, также известно о 69 скончавшихся за последние сутки.