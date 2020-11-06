В Москве почти 900 тысяч человек сделали прививку от гриппа на рабочем месте

В Москве у компаний и предприятий есть возможность организовать для своих сотрудников выездную вакцинацию от гриппа. Московские врачи провели уже более 11 тысяч выездов, в рамках которых прививку сделали почти 900 тысяч человек. Специалисты фиксируют информацию о вакцинации на планшетах — это избавляет от необходимости заполнять документацию вручную и экономит время. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вакцинация является самым безопасным и эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений. Специально для удобства москвичей в столице есть возможность организовать бесплатную выездную вакцинацию для компаний и организаций. Сотрудникам необязательно посещать поликлинику — медицинская бригада сама приедет по адресу и сделает прививку от гриппа качественными современными вакцинами, отвечающими всем требованиям ВОЗ. В этом году московские врачи провели уже более 11 тысяч выездов, в рамках которых прививку сделали почти 900 тысяч человек. Кроме того, все процессы автоматизированы — специалисты фиксируют информацию о вакцинации с помощью планшета благодаря сервису «Мобильные бригады по вакцинации». Новый инструмент избавляет от необходимости заполнять документацию вручную, повышая эффективность работы персонала и сокращая время выполнение процедуры. Информация поступает в систему ЕМИАС и отражается в электронных медицинских картах горожан», — рассказала Анастасия Ракова.

Сервис «Мобильные бригады по вакцинации» разработан Департаментом здравоохранения города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий. С ним работают два специалиста мобильной бригады: врач и медсестра мобильной бригады по вакцинации. Каждый из них использует планшет с доступом к сервису. С его помощью фиксируются место проведения вакцинации: улица, компания или образовательное учреждение, ФИО пациента и его данные. Также фиксируются данные по сотрудникам, проводящим вакцинацию, и информация об использованных препаратах. При этом врач выполняет поиск или регистрацию пациента в системе ЕМИАС и составляет протокол предварительного осмотра. А медсестра проводит вакцинацию и поствакцинальный осмотр.

В первую очередь вакцинация важна для группы риска — для тех, кто находится в постоянном контакте с горожанами. В их числе — работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг (например, продавцы, официанты, работники салонов красоты, администраторы), жители, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работники организаций социального обслуживания и центров госуслуг, государственные гражданские и муниципальные служащие.

Для того, чтобы организовать бесплатную вакцинацию сотрудников необходимо выбрать ближайшую к организации поликлинику, связаться с ней по телефону и совместно определить дату и время вакцинации. Медицинская бригада приезжает на территорию организации, что значительно экономит время и удобно для сотрудников.

Ознакомиться с подробной информацией об организации выездной вакцинации от гриппа можно на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Грипп — это не обычная простуда, которая проходит за несколько дней, а серьезное вирусное заболевание. Оно может протекать по-разному, в том числе и тяжело с госпитализацией, интенсивной терапией и реанимацией, и с широким диапазоном осложнений. Наиболее характерным осложнением гриппа является пневмония, нередко сопровождаемая острой дыхательной недостаточностью (так называемым респираторным дистресс-синдромом) с летальностью до 40 процентов даже при проведении своевременного и правильного лечения.

Самым эффективным и безопасным способом защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

Сделать прививку также по-прежнему можно в городских поликлиниках, а также в центрах госуслуг районов Марьино и Арбат. Полную информацию о программе по вакцинации от гриппа в Москве можно получить на сайте.

