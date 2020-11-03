Более 400 тысяч жителей Москвы сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах

В столице завершили работу мобильные пункты вакцинации против гриппа. Прививку здесь сделали более 400 тысяч горожан — это почти вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мобильные пункты вакцинации против гриппа работали в столице с 1 сентября по 31 октября. За два месяца в них сделали прививку более 400 тысяч человек — это почти в два раза больше, чем в прошлом году», — рассказала вице-мэр. «Возрастающая популярность мобильной вакцинации, с одной стороны, говорит о том, что москвичи оценили удобство пунктов. Прививку в них можно было сделать всего за 15 минут, например, по пути на работу. В то же время, цифры говорят о том, что все больше горожан осознают важность вакцинации, особенно актуальной в нынешней эпидобстановке. Окончание мобильной вакцинации не означает завершение прививочной кампании в городе. По-прежнему прививку можно сделать в поликлиниках города и двух центрах госуслуг», — отметила Анастасия Ракова.

В Москве работали около 50 пунктов мобильной вакцинации от гриппа. Они располагались у станций метро, московского центрального кольца, железнодорожных станций, возле торговых центров. Вакцинацию здесь прошли 390 тысяч человек.

Также прививку можно было сделать в некоторых центрах госуслуг «Мои Документы». Более 10 тысяч человек воспользовались этой возможностью.

Более 1900 волонтеров столицы у мобильных пунктов в течение двух месяцев помогали медикам рассказывать о важности профилактики гриппа. В сумме добровольные помощники отработали более 30 тысяч часов. Набор, обучение и координацию добровольных помощников проводил центр занятости «Моя карьера». Формирование волонтёрского корпуса проходило в режиме онлайн: добровольцы от 18 до 50 лет регистрировались на портале «Я дома». Большинство волонтёрского корпуса составили студенты медицинских колледжей и вузов Москвы. Все волонтеры прошли дистанционное обучение, по итогам которого сдали небольшой тест на знания особенностей вакцинации. После этого помощников распределили по округам Москвы и познакомили с тимлидерами проекта. На каждом мобильном пункте дежурило от трех человек.

Вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Эффект от прививки проявляется через 10-15 дней и длится около года. Врачи предупреждают: защитить организм лучше заблаговременно, перед началом эпидсезона. Вакцины против гриппа являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.