По результатам авторитетного международного исследования PISA-2018 московские школьники вошли в число лучших в мире по глобальным компетенциям и финансовой грамотности. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Согласно данным исследования PISA, московские школьники заняли четвертое место по глобальным компетенциям и второе место по финансовой грамотности.

«Москва подавала заявку на участие в исследовании как отдельный регион. Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению глобальные компетенции», — отметила Ракова. «Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют, наши школьники вошли в пятерку лучших в мире. Ранее мы получили результаты исследования по финансовой грамотности, которые оказались еще лучше, наши школьники заняли второе место, уступив лишь сверстникам из Эстонии», — рассказала вице-мэр.

От Москвы в исследовании PISA принимали участие 7289 учащихся из 151 образовательной организации. Исследование проводилось в компьютерном формате с 16 по 30 апреля 2018 года.

Цель исследования PISA-2018 — ответить на вопрос о том, в какой степени 15-летние школьники готовы жить и работать в обществе, в котором проявляется межкультурное разнообразие, как учащиеся воспринимают явления глобального характера, понимают и критически анализируют глобальные проблемы, проблемы взаимодействия культур и прочее. Традиционным дополнительным направлением является оценка финансовой грамотности, в 2018 году в этом исследовании приняли участие 20 стран и территорий.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа по образовательных достижений 15-летних учащихся. Всего в исследовании PISA-2018 приняли участие 79 стран и регионов. В декабре 2019 года были опубликованы результаты по основным компетенциям. Москва заняла третье место по читательской, пятое место по математической и шестое место по естественно-научной грамотности.