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Более двух тысяч москвичей воспользовались дистанционной реабилитацией

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Фото: @autism_centr

За время работы, запущенного весной 2020 года Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, центром «Наш Солнечный Мир», Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов и Московской городской организацей Всероссийского общества инвалидов, проекта «Онлайн-поддержка и сопровождение семей с детьми-инвалидами» на портале «Я дома» в нем приняло участие 2,1 тысячи человек. Из них 700 человек получили помощь в апреле-мае 2020 года и 1,4 тысяч человек сенью, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Весенняя самоизоляция показала необходимость найти новые инструменты проведения реабилитационных занятий, чтобы те, кто в них нуждается, имели возможности не прекращать свои курсы», — отметила вице-мэр. «Любая продолжительная пауза между курсами может откатить успехи, достигнутые упорным трудом, на несколько шагов назад. Наш совместный с НКО проект решает эту проблему благодаря методике дистанционной работы с детьми и родителями. Мы осознаем, что сегодня нам необходимо поддерживать и развивать такие проекты и инициативы, благодаря которым, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, город продолжает сохранить высокий соответствующий уровень реабилитации», − подчеркнула она.

Онлайн-продержка направлена на детей, которым необходимо продолжать посещать развивающие занятия с педагогами. Для того, чтобы это стало возможным НКО проводит ряд обучающих мастер-классов и семинаров для родителей, чтобы они имели возможность ассистировать во время онлайн-уроков с профессиональными педагогами: логопедами, психологами, дефектологами, игротерапевтами.

Для людей с инвалидностью очень важна непрерывность занятий: реабилитационные курсы позволяют детям и взрослым с особенностями развития стать максимально самостоятельными, успеть сформировать навыки для дальнейшей социальной адаптации, развивать когнитивные функции, а также поддерживать уровень социального взаимодействия и самоконтроля.

Так, Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» перевел все формы сопровождения семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в онлайн-формат, используя площадку сайта «Я дома», разработанную Департаментом труда и социальной защиты города Москвы.

Осенью, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, проект продолжил свою работу. На этой неделе родителей ждут лекции на тему профилактики нежелательного детского поведения, формирования речи и мастер-класс по игротерапии. Больше информации и актуальное расписание на сайте «Я дома».

Помимо онлайн-поддержки людей с инвалидностью и семей с детьми-инвалидами в Москве продолжают работу подведомственные Департаменту труда и соцзащиты реабилитационные центры, которые оказывают услуги комплексной реабилитации жителям города в стационарной и нестационарной формах.

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