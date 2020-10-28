Столичные власти расширили возможности досуга для пенсионеров

Москва делает все возможное, чтобы времяпрепровождение пенсионеров было активным и интересным, поскольку они активные горожане, при этом в полной мере пользующиеся городскими онлайн-сервисами и уверенно серфингующие в интернете. Об этом и о том, как сегодня организован досуг в онлайн-формате для старшего поколения рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы понимаем, что сегодня важно не только заботиться о том, чтобы люди старше 65 лет продолжали находиться на самоизоляции, но и обеспечить им досуг таким образом, чтобы они продолжали жить привычной жизнью», — отметила вице-мэр. «Именно поэтому мы оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию и перевели большое количество активностей для пожилых москвичей в онлайн-формат. Так, в этом формате мы предлагаем более 30 направлений в проекте "Московское долголетие", а в рамках проекта "Мой социальный центр" организовано более 130 клубов по интересам. Благодаря этому, почти 55 тысяч жителей Москвы старшего поколения продолжают общаться в онлайн, учиться новому и поддерживать друг друга», — подчеркнула она.

Кроме того, по инициативе активистов «Моих социальных центров» на днях стартовал уникальный проект «Сказки внукам», главная цель которого — преодолеть социальную изоляцию среди представителей старшего поколения, детей-сирот и других подопечных социальной̆ защиты. До конца 2020 года у каждого пожилого москвича есть возможность записать видео-сказку для своих внуков, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Чтобы стать участником проекта и записать собственную видео-сказку, достаточно позвонить в любой из «Моих социальных центров».

В настоящее время городские клубные пространства «Мой социальный центр» временно ограничили для посетителей проведение офлайн досуговых мероприятий. Вместе с тем, практически все объединения продолжат деятельность в онлайн-формате. Сегодня участники 134 клубных объединений продолжают общаться и вести активный образ жизни онлайн.

С 1 октября в проекте «Московское долголетие» стартовал новый онлайн-сезон. Для участников доступно более 30 видов активностей: информационные технологии, иностранные языки, гимнастика, рисование, пение, театральные мастерские, художественно-прикладное творчество, танцы и много другое. Также открыто два новых направления — «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии». Уже более 50 тысяч участников проекта присоединились к онлайн-занятиям с помощью современных коммуникационных платформ.

28 октября в России традиционно отмечается День бабушек и дедушек. В этом году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией всем жителям Москвы старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.