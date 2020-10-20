Раскрыта причина развития агрессивного рака кожи

Ученые Лондонского университета королевы Марии в Великобритании раскрыли причину, из-за которой рак кожи способен формировать вторичные опухоли, развиваясь в агрессивную форму заболевания. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи выяснили, что существует высокоинвазивная субпопуляция клеток меланомы, расположенных по краю первичной опухоли и называемых округло-амебоидными клетками (англ. rounded-amoeboid cells). Опухолевые клетки производят молекулу под названием Wnt11, которая связывается со второй молекулой на поверхности раковых клеток под названием FZD7. После этого активируется белок DAAM1, который, в свою очередь, активирует белок Rho A, являющийся регулятором проникновения раковых клеток в здоровые ткани.

Способность клеток меланомы распространяться по всему организму объясняется тем, что сигнальные молекулы также участвуют в развитии эмбриона человека. Меланома возникает из клеток кожи, вырабатывающих пигмент и называемых меланоцитами, которые образуются из клеток нервного гребня. Клетки нервного гребня отличаются развитой способностью мигрировать в организме человека, развиваясь в разнообразные структуры.