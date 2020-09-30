Умер первый вылечившийся от ВИЧ человек

В США скончался Тимоти Рэй Браун (Timothy Ray Brown), который считается первым в мире человеком, победившим ВИЧ. О смерти Брауна сообщается на его странице в Facebook.

Тимоти Рэй Браун умер в 15:10 в своем доме в окружении семьи и близких ему людей. Об этом рассказал его партнер Тим Хеффген (Tim Hoeffgen). «С прискорбием сообщаю, что Тимоти скончался после пяти месяцев борьбы с лейкемией», — заявил Хеффген. Партнер Рэя Брауна сообщил, что Тимоти был счастливым человеком, являлся пропагандистом профилактики ВИЧ (PrEP) и общался со многими больными людьми.

На настоящий момент подтверждено лишь два случая полного излечения от ВИЧ. Браун считается первым человеком, которому это удалось, — ВИЧ-инфекция была диагностирована у него еще в 1995 году.

Тимоти Браун, также известный как «Берлинский пациент», в 2007 году прошел процедуру пересадки костного мозга для лечения лейкемии. В результате Брауну удалось излечиться от ВИЧ. В 2019 году у него произошел рецидив рака крови.

В конце сентября стало известно, что у Тимоти Рэя Брауна обнаружили рак в последней стадии. По словам медиков, после трансплантации ВИЧ больше не проявлялся, но в этом году рак стал широко распространяться по организму.