Стало известно о случае вероятного излечения от ВИЧ без терапии

Женщина, у которой почти 30 лет назад был диагностирован ВИЧ, вероятно, могла излечиться от вируса без приема лекарств и трансплантации костного мозга. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследования ученых.

Исследователи десятилетиями изучали 66-летнюю Лорин Уилленберг (Loreen Willenberg) из Калифорнии, США, которой был поставлен диагноз в 1992 году. Женщина настаивает, что никогда не проходила терапию, чтобы сдерживать вирус. Врачи утверждают, что ее организм борется с инфекцией естественным путем.

Ученые заявляют, что теперь Уилленберг можно включить в список излечившихся от ВИЧ пациентов, наряду с «берлинским пациентом» Тимоти Рэем Брауном (Timothy Ray Brown) и «лондонским пациентом» Адамом Кастильехо (Adam Castillejo). Оба мужчины были больны раком, им была сделана пересадка костного мозга от донора с генами устойчивости к ВИЧ, чтобы разом уничтожить и болезнь, и вирус, вызывающий СПИД.

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Исследователи из Института Рагона при Массачусетской больнице общего профиля, Массачусетского технологического института и Гарварда не обнаружили у женщины никаких следов ВИЧ с помощью стандартных тестов. Передовая технология, проанализировавшая 1,5 миллиарда клеток крови американки, обнаружила незначительное количество вируса, что означает, что она все еще не свободна от ВИЧ. Однако врачи сообщили, что ее иммунная система сделала оставшиеся следы вируса неспособными к воспроизведению.

Издание сообщает, что еще у 63 пациентов, не принимавших антиретровирусные препараты, также были обнаружены следы ВИЧ, которые не могли воспроизводиться. Команда, чья работа была опубликована в журнале Nature, утверждает, что полученные данные свидетельствуют о том, что эти люди достигли «функционального излечения».

Считается, что на долю «элитных контролеров» приходится лишь 0,5 процента из 37 миллионов людей, живущих с ВИЧ во всем мире. Исследователи обнаружили, что из-за того, где в ДНК этих пациентов закодирован вирус, патоген не может создавать копии самого себя. Это удерживает вирус ниже обнаруживаемого уровня, что делает его недоступным для передачи.