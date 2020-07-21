Правительство разрешило россиянам с ВИЧ усыновлять детей, становиться опекунами, брать их в приемную или патронатную семью. Об этом «Интерфаксу» сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Главное условие — находиться под диспансерным наблюдением врача-инфекциониста более года и получать антиретровирусную терапию.

По медицинским показателям число Т-лимфоцитов у пациента должно быть менее 350 клеток на микролитр. Для сравнения: у человека без инфекции этот показатель варьируется от 600 до 1200 клеток на микролитр. При уровне в 200-350 клеток обычно назначается медикаментозное лечение.

В конце мая 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий усыновлять детей гражданам с иммунодефицитом или вирусом гепатита C. При этом несовершеннолетние должны были уже проживать в семье с инфицированными родителями, либо усыновление должно было происходить в интересах детей.