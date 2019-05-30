Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновлять детей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ВИЧ-положительные россияне смогут усыновить ребенка, если он уже проживает в семье с инфицированными родителями, либо если усыновление необходимо в его интересах.

Помимо этого закон позволяет усыновлять ребенка людям с тяжелыми заболеваниями, такими как туберкулез, онкологические заболевания III и IV стадий, а также травмы, приведшие к инвалидности первой группы.

21 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об усыновлении детей людьми с ВИЧ или вирусом гепатита C. Поводом стала жалоба, с которой семейная пара обратилась в Конституционный суд в декабре 2018 года. В 2012-м у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где заразилась ВИЧ и гепатитом С. Выносить ребенка она больше не могла, поэтому супруги решились на искусственное оплодотворение. Их сына родила другая женщина, но, когда заявительница попыталась его усыновить, ей отказали. Конституционный суд признал такой запрет незаконным.

По данным ВОЗ, Россия занимает первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди европейских стран. В 2017 году вирус нашли у 104 тысяч россиян. В настоящий момент, по разным подсчетам, в стране проживают около 1,3-1,5 миллиона человек с ВИЧ.

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