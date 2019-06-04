Российская турбаза объяснила отказ принять детей с ВИЧ

Директриса нижегородской турбазы, отказавшей детям с ВИЧ в отдыхе, заявила, что «возникло недопонимание». Об этом сообщает «Вести.ру».

По словам Нины Шарковой, отказа со стороны турбазы не было, просто ее сотрудники хотели обсудить с благотворительным фондом «СТЭП» организационные моменты. Она отметила, что «у коллектива были вопросы», в результате чего «возникло недопонимание».

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова связала сложившуюся ситуацию с «элементарной безграмотностью», передает ТАСС. По ее мнению, руководству турбазы следовало проконсультироваться со специалистами и получить достоверную информацию о том, «каким образом решаются данные вопросы, а не трогать детей».

Как заявил главный врач Нижегородского областного центра по борьбе со СПИДом Соломон Апоян, детей и их родителей уже отправили в другое место отдыха, расположенное неподалеку.

3 июня сообщалось, что сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ. По словам руководителя «СТЭП» Ольги Кузьмичевой, был внесен задаток, администрацию базы уведомили, что фонд помогает ВИЧ-положительным детям. За несколько дней до заезда представителям организации сообщили, что им следует забрать деньги, потому что персонал «Новинок» отказывается их обслуживать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru