Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе

Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ. Об этом изданию KozaPress рассказала директор фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева.

По ее словам, фонд собрался провести на территории туристической базы мероприятие в рамках благотворительного проекта «Школа маленьких плюсиков» для детей с ВИЧ. Был внесен задаток, администрацию базы уведомили, что «СТЭП» помогает ВИЧ-положительным детям. За несколько дней до события представителям организации позвонили из «Новинок» и сообщили, что им надо забрать деньги, потому что персонал отказывается обслуживать их.

«На мои возражения и объяснения, что это дети и вирус не передается воздушно-капельным путем, что все детки на лечении, мне ответили, что все понимают, но, мол, "у нас свои дети"», — сказала Кузьмичева.

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Администратор базы по имени Наталья подтвердила изданию эту информацию. Она отметила, что около 10 сотрудников турбазы пришли к директору и заявили, что отказываются работать на мероприятии, потому что у детей вирус иммунодефицита. «Мы извинились, возвращая деньги», — добавила собеседница KozaPress.

В региональном управлении Роспотребнадзора обещали разобраться в ситуации и 5 июня провести совещание с Кузьмичевой, представителями «Новинки» и уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области. Также для сотрудников турбазы пройдет семинар о способах передачи ВИЧ.

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