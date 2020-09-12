Врачи 25 лет скрывали от ВИЧ-инфицированного мужчины его диагноз

Ветеран Военно-морских сил США прожил 25 лет с ВИЧ-инфекцией, не зная о своем диагнозе, поскольку государственные медработники никогда не сообщали ему о положительном результате теста, сделанного в 1995 году. Об этой истории сообщает ABC News.

Житель Южной Каролины обратился в суд с иском, в котором утверждает, что заболел СПИДом из-за того, что не получил необходимого лечения, так как все эти годы врачи скрывали от него факт его заболевания. Его адвокат Чед Макгоуэн рассказал, что его клиент сейчас проходит лечение, оно эффективно, однако его организму за 25 лет был нанесен серьезный вред, в том числе инфекция мозговой ткани. Кроме того, мужчина чувствует себя крайне виноватым из-за нанесенного вреда всем женщинам, которые были у него в течение этого времени, так как все это время он оставался в неведении о своем заболевании.

Мужчина, чье имя в иске указано как Джон Доу, получил ранение при крушении корабля в 1976 году во время службы на флоте. Эсминец столкнулся с шотландским кораблем. Моряк спасся, но у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Из-за полученных физических и психических травм он был признан инвалидом и проходил лечение при Департаменте по делам ветеранов. В 1995 году он проходил стандартное обследование, в рамках которого врач назначил ему ряд лабораторных исследований, в том числе тест на ВИЧ-инфекцию. По правилам, пациенты должны быть проинформированы о его положительном результате и начать лечение. Однако медработники нарушили стандарты и скрыли от Джона результат теста.

В 2014 году медсестра указала результат теста в его медицинской документации, однако информация вновь не была доведена до ветерана. Через год мужчина посетил другого врача, который и наткнулся на запись о положительном тесте на ВИЧ. Он спросил Джона, кто его врач-инфекционист, на что тот ответил, что его у него нет. Затем врач спросил его, знает ли он о своем положительном статусе. Джон ответил, что ему никогда об этом не сообщали. При этом в исковой жалобе отмечается, что этот же врач не поставил мужчине диагноз, не указал его положительный статус в списке проблем его здоровья и не внес запись об этом в его историю болезни.

Лишь в 2018 году, когда Джон был экстренно госпитализирован в медицинский центр в Нью-Йорке, ему поставили точный диагноз и назначили лечение. Его организм положительно отреагировал на ретровирусную терапию, но к тому моменту ВИЧ уже перешел в СПИД. В иске отмечается, что Джон десятилетиями страдал от сопутствующих заболеваний, типичных для ВИЧ-инфицированных, включая лимфаденопатию, нейротоксоплазмоз, боли в мышцах и суставах. «Если бы обвиняемые действовали в соответствии со стандартами оказания помощи, господин Доу не понес бы таких потерь, продолжая страдать в будущем, и, скорее всего, у него не развился бы СПИД», — говорится в заявлении.

Адвокат мужчины рассказал, что у него есть и другие клиенты с ВИЧ, которые не были своевременно проинформированы о заболевании, однако он никогда не сталкивался с такой ситуацией, когда об этом становится известно спустя 25 лет.

В июле ученые сообщили о новом вероятном случае полного излечения от ВИЧ-инфекции с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), который заставляет зараженные клетки пробуждать латентный вирус, что делает их уязвимыми для иммунитета. Пациентом стал 36-летний мужчина из Бразилии, которого окрестили Пациентом из Сан-Паулу. Курс лечения уменьшил количество вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не наблюдался в его крови. Однако ученые не знают точно, действительно ли Пациент из Сан-Паулу излечился от ВИЧ.

На настоящий момент подтверждено лишь два случая полного излечения от ВИЧ. Американец Тимоти Рэй Браун и Лондонский пациент перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови. Однако это дорогой и рискованный подход, который не всегда срабатывает.