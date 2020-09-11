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Найден способный полностью излечить от ВИЧ препарат

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Фото: Michael Mashiba M.D., Ph.D., and Stephanie King

Ученые Мичиганского университета нашли потенциальный способ полного излечения от ВИЧ. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи обнаружили, что вирус использует белок Nef для обхода иммунной системы зараженного организма. С помощью него ВИЧ подавляет активность другого белка MHC-I, мешая иммунной системе распознавать инфицированные клетки, нуждающиеся в устранении.

Результаты скрининга базы данных, охватывающей 200 тысяч малых молекул, показали, что среди одобренных FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) препаратов не существует известных соединений, которые могли бы заблокировать Nef и восстановить функционирование MHC-I. Однако в библиотеке продуктов микробного синтеза LSI, где содержится информация о 30 тысячах соединений, был найден класс антибиотиков, называемых плейкомакролидами и способных блокировать Nef.

Плейкомакролиды широко используются в лабораторных экспериментах, предусматривающих отключение лизосом — органелл, в которых разрушаются поврежденные компоненты клеток. Из-за этого они считаются слишком токсичными и опасными для использования в качестве лекарств. Однако плейкомакролид конканамицин A ингибирует Nef в гораздо более низких концентрациях, чем те, которые необходимы для ингибирования лизосомы.

В ходе эксперимента ученые обрабатывали ВИЧ-инфицированные Nef-экспрессирующие клетки конканамицином А и обнаружили, что цитотоксические Т-клетки способны очищать инфицированные клетки. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы разработать подходящие лекарственные препараты.

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