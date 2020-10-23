Почти 500 тысяч раз москвичи зашли в онлайн-музей Главархива и центров госуслуг

За пять месяцев работы виртуального музея Главархива и центров госуслуг «Мои Документы» его посетили около полумиллиона раз. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы, нам было важно сохранить память об истории того времени. К 9 мая мы открыли виртуальный музей "Москва — с заботой об истории". Значительная часть экспозиции музея состоит из документов и предметов, которые жители столицы передали на вечное хранение в Главархив в рамках одноименной акции. Это первый в России подобный виртуальный музей, который создавался с помощью горожан. И за пять месяцев его посетили уже около полумиллиона раз. В данной ситуации такой формат музея крайне актуален, когда лучше лишний раз остаться дома и поберечь себя. А провести культурный досуг поможет наш виртуальный музей», — рассказала вице-мэр.

Со дня открытия виртуального музея Главархива и центров госуслуг «Мои документы» «Москва — с заботой об истории» ко Дню Победы его посетили уже почти 500 тысяч раз. За это время чаще всего экспозицией онлайн-музея интересовались горожане от 35 до 44 лет. При этом из числа всех посетителей женщин было в два раза больше, чем мужчин.

В музее выставлены более 6 тысяч документов: письма, дневники, газеты, справки, открытки и многие другие материалы. Помимо документов, москвичи сдали на вечное хранение более тысячи предметов, среди которых — военная форма, полевые сумки, чемоданы, канцелярские принадлежности, посуда, часы, бритвенные принадлежности, объемные модели орденов и медалей, в том числе иностранных.

Кроме предметов и документов военного времени, в музее можно посмотреть видеохронику того времени и ролики о важнейших событиях, почитать газеты и письма того времени, познакомиться с политическими и военными новостями, а также с тем, что происходило в сфере культуры, образования, медицины, экономики. А в разделе «Письма войны» собраны видеосюжеты, в которых военные письма читают известные артисты: Василий Лановой, Ирина Купченко, Сергей Никоненко, Александр Михайлов, Станислав Дужников, Борис Щербаков, Алена Бабенко и многие другие.

Экспозиция музея постоянно пополняется. Так, был добавлен раздел с рассекреченными документами из архива Управления ФСБ России по Москве и Московской области. Также в музее появились подборки разных архивных фотографий. Например, фотографии праздников и фестивалей, спортивных мероприятий, метро, маленьких москвичей в разные года. Кроме того, музей пополнился разделами «Викторины» и «Выставки», где можно проверить свои знания о Великой Отечественной войне и посмотреть в онлайн-формате выставки, которые Главархив проводил совместно с центрами госуслуг «Мои Документы». Обновился и раздел «Медиатека»: теперь там можно посмотреть новые документальные ролики, посвященные культурным и военным новостям Москвы.