Москва закупит необходимые лекарства для льготников уже к концу 2020 года

Департамент здравоохранения Москвы начал проведение закупочных процедур лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения потребностей 2021 года льготных категорий москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, необходимые лекарства для обеспечения льготных категорий москвичей в следующем году будут закуплены и поставлены уже до конца этого года. Все заявленные потребности уже согласованы, а часть из контрактов на сумму почти 4 миллиарда рублей уже заключены. В первую очередь, это касается таких нозологий, как онкология, диабет, онкогематология и бронхиальная астма», — рассказала вице-мэр.

Более 30 процентов всего объема препаратов, по которым уже начаты закупочные процедуры, составляют лекарства наиболее социально важных нозологий, среди которых лекарственные средства для пациентов с онкологией, онкогематологическими заболеваниями, диабетом, ревматологическими и орфанными заболеваниями, препараты от СПИД, а также лекарства для пациентов с заболеваниями нервной системы и бронхиальной астмой.

Общий объем потребности в лекарственных препаратах, торги по которым находятся на разных стадиях закупочных процедур, составляет порядка 20 миллиардов рублей. Все необходимые закупочные процедуры пройдут в течение ближайших двух месяцев, чтобы к концу года лекарственные препараты уже были поставлены на склад Центра лекарственного обеспечения и в медицинские организации города.

Второй год подряд Департамент здравоохранения Москвы проводит общественное обсуждение потребности в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения и специализированных продуктах лечебного питания для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в городе Москве. В обсуждении принимают участие представители медицинского и пациентского сообществ. В этом году такие мероприятия проходили в течение августа, соответственно изменения, которые обсуждались были учтены при формировании потребности следующего года.