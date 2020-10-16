Власти Москвы ответили на вопросы по работе школ после каникул

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ответила на вопросы по работе столичных школ после двухнедельных каникул. Дистанционные занятия для учащихся 6-11 классов будут организованы через сервис «Московская электронная школа» (МЭШ), а продленка для младшеклассников будет сохранена, рассказала Ракова в интервью ТАСС.

По ее словам, власти решили перевести на дистанционное обучение именно эту группу школьников, поскольку среди заразившихся коронавирусом детей две трети составляют именно ученики 6-11 классов. Это, по словам Раковой, говорит о том, что у данной категории школьников социальная жизнь более активная, чем у младшеклассников. Кроме того, дети старшего возраста «спокойно могут находиться дома одни, родителям в гораздо меньшей степени нужно контролировать их распорядок дня».

Дистанционное обучение старшеклассников будет организовано через МЭШ. «Больше нет необходимости создавать ссылки на сторонних ресурсах, искать логины и пароли в разных чатах. (...) Если будут зафиксированы сбои [в системе], мы оперативно проинформируем школы и родителей. При необходимости будут задействованы резервные варианты и привычные сервисы: Zoom, Skype, WhatsApp», — пообещала Ракова.

Также заммэра уточнила, что питание в школах не собираются приостанавливать. Тем школьникам, которые имеют право на бесплатные обеды, но вынуждены были перейти на дистанционку, еду будут доставлять на дом. Группы продленного дня и кружки для учеников младших классов также продолжат работать, но только в рамках одной параллели, уточнила Ракова.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе учеников 6-11 классов на дистанционку до 1 ноября. Младшие классы продолжат очное обучение после окончания каникул. Градоначальник объяснил, что старшие школьники больше подвержены риску заражения вирусом, но им легче приспособиться к учебе из дома.