В Минпросвещения оценили перспективу перевода возрастных учителей на удаленку

В Министерстве просвещения России оценили перспективу перевода возрастных учителей на удаленный режим работы. Первый замглавы ведомства Дмитрий Глушко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что общего плана на этот счет у министерства нет. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что подобные решения должны принимать исключительно на местах. «Мы в каждом конкретном случае, не просто в каждом муниципалитете, а в каждой школе, исходим из эпидемиологической ситуации, непосредственно призванной к учреждению, о котором мы говорим», — подчеркнул Глушко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новый формат преподавания в школах столицы. Там на удаленку перевели учителей старше 65 лет, а также педагогов с хроническими заболеваниями. Кроме того, в ближайшее время в учебных заведениях опробуют новый формат работы — тьюторство. Для ведения уроков в школах пригласят студентов старших курсов педагогических вузов, а опытные педагоги будут курировать их работу дистанционно.