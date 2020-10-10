В России назвали условие для перевода школьников на удаленку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с «Российской газетой» назвала условие для перевода школьников на удаленный формат обучения.

По ее словам, когда приходит сезон гриппа и ОРВИ, ведомство включает алгоритм прерывания эпидпроцесса в школе. «Мы переводим отдельный класс, а иногда и всю школу на дистанционное обучение», — пояснила она.

Попова отметила, что если из-за ОРВИ и гриппа в классе отсутствует 20 процентов учеников, директор школы вправе отправить класс на карантин. «Это не распоряжение санитарного врача, ни кого-то еще — директор принимает это решение сам», — уточнила она.

Глава ведомства рассказала, что в 2016 году, когда начали использовать такую схему, то классы просто закрывали. Однако сейчас школы научились не останавливать процесс обучения. «Дети продолжают получать знания, но главное, что они находятся дома», — пояснила она.

Однако ситуация с коронавирусом сложнее. Здесь возможно переводить класс на дистанционную работу и в случае нескольких заболевших. В то же время это не основание для того, чтобы прерывать процесс обучения во всей школе. «В каждом конкретном случае с коронавирусом решение принимают врачи-эпидемиологи в регионах», — сказала Попова.

Она добавила, что учителя коронавирусом болеют редко. По ее словам, на сегодняшний день не было зафиксировано случаев, когда бы учитель заразился от ребенка.

При этом наибольший всплеск заболеваемости, по ее мнению, в сентябре был среди офисных работников. «Видимо, нигилистически отнеслись к необходимости соблюдать меры защиты», — заключила она.

8 октября сообщалось, что в России более ста школ перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в некоторых регионах планируют перенести каникулы. Однако, по его словам, это укладывается в календарный год и не нарушает единое образовательное пространство.