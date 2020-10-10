Российские учителя оценили результаты дистанционного обучения

Большинство российских учителей оценили переход на дистанционное обучение как повод для занятий самообразованием в целях получения новых навыков и компетенций. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы «Учи.ру», передает издание Znak.

По данным опроса, 77 процентов респондентов назвали результатом перехода на дистанционное обучение получение дополнительного профильного и непрофильного образования. При этом еще 47 процентов педагогов указали, что в новых реалиях они действительно ощутили нехватку новых знаний и навыков.

Еще 57 процентов учителей признали, что в нынешнем году имр пришлось учиться больше, чем годом ранее. Для более половины респондентов (53 процента) было важно освоить направления, не связанные напрямую с их основной профессиональной деятельностью. Так, 80 процентов повышали свою цифровую грамотность. В первую очередь 70 процентов волновала нехватка знаний в использовании средств видеоконференцсвязи.

При этом 83 процента учителей, которые освоили новые цифровые инструменты в период дистанционного обучения, отметили, что продолжают применять их регулярно в том числе и на очных занятиях.

8 октября сообщалось, что в России более ста школ перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в некоторых регионах планируют перенести каникулы. Однако, по его словам, это укладывается в календарный год и не нарушает единое образовательное пространство.