Собянин объявил об изменении формата преподавания в школах из-за COVID-19

Столичные педагоги старшего возраста перейдут на дистанционный режим работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Нововведение касается и тех учителей, у которых есть хронические заболевания. Мэр объяснил, что через две-три недели в отдельных классах введут новый формат преподавания — тьюторство.

«Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов», — рассказал Собянин. Опытные учителя, по его словам, будут контролировать рабочий процесс дистанционно как старшие наставники.

Мэр также напомнил, что приоритетный доступ к вакцине от COVID-19 получат учителя старшего возраста и педагоги, имеющие хронические заболевания.

Сейчас ситуация с коронавирусом в Москве вызывает огромную тревогу, а количество выявляемых случаев быстро движется к пяти тысячам, сообщил он. В связи с этим мэр принял решение перевести школьников 6-11-х классов на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Школьники 1-5-х классов вернутся к очному формату.