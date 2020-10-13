Минпросвещения опровергло планы перевести школы на дистанционку

Минпросвещения опровергло планы перевести российские школы на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС во вторник, 13 октября.

Там подчеркнули, что перевод школьников на удаленку не обсуждается в настоящий момент и не планируется к рассмотрению в дальнейшем. «Подобные сообщения — лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности», — отметили в Минпросвещения.

Так в министерстве отреагировали на сообщения о том, что в некоторых российских школах якобы уже началось дистанционное обучение на постоянной основе. «Также встречались сообщения, призывающие к некоему "голосованию" против несуществующих в действительности нормативных правовых актов и проектов», — говорится в сообщении министерства.

По мнению главы Минпросвещения Сергея Кравцова, подобные слухи могут возникать в родительских чатах. «Там, по понятным причинам, могут зарождаться подобные слухи. Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией», — приводит его слова пресс-служба ведомства.